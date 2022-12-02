Неизвестные похитили москвича и потребовали ключ от биткоинов на ₽260 млн

Фото: Татьяна Силина / ТАСС

В Москве неизвестные напали на бизнесмена и потребовали назвать пароль от криптокошелька, на котором хранилось около 250 биткоинов (более 261 млн руб.), передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источника «РИА Новости», 1 декабря к мужчине на улице подъехали несколько неизвестных, надели мешок ему на голову и увезли в Подмосковье. «Со слов заявителя, преступники похитили у него мобильный телефон, на котором якобы было установлено приложение с доступом к так называемому кошельку с криптовалютой, а на нем — около 250 биткоинов. Злоумышленники заставили мужчину сообщить пароль к этому кошельку», — рассказал собеседник агентства.

После того как мужчина назвал пароль, злоумышленники высадили его возле деревни в Красногорске и уехали, уточнил источник. Бизнесмен обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Собеседник ТАСС уточнил, что биткоины со счета пока не похитили.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В июне трое жителей Москвы и Московской области напали на жителя Омска и украли у него 3 млн руб. и еще более 84 млн руб. в криптовалюте. По данным следствия, москвичи узнали о биткоинах на счету у потерпевшего еще в 2021 году. Тогда они приехали в Омск и стали следить за мужчиной. Через месяц подозреваемые встретили его возле подъезда, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили о заведенном против него уголовном деле, а также угрожали физической расправой. В итоге он отдал им 3 млн руб. наличными и перевел 25 биткоинов на электронный кошелек.

Полиция задержала трех человек, им предъявили обвинение в разбойном нападении группой лиц в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК России), а также в использовании поддельных документов с целью облегчить преступление (ч. 4 ст. 327 УК).