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В МИДе предложили пересмотреть неразмещение ракет на западной границе

Посол МИДа Машков: стоит подумать о наращивании ракетного потенциала на западной границе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

России стоит пересмотреть свою линию по размещению первых баллистических ракет средней и большей дальности на западном направлении. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь».

Машков задался вопросом, не нужно ли «уже сейчас начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на возникающие вызовы».

Посол отметил, что в мире «растет количество стран — обладательниц баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности, в том числе способными достигать территории России», а «ситуация в сфере ракетных рисков и угроз национальной безопасности продолжает деградировать».

В 2019 году Путин подписал указ о приостановке Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который в 1988 году подписывали еще Михаил Горбачев и Рональд Рейган. До этого, в феврале, из договора в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты. США обвинили Россию в нарушении договора из-за слишком большой дальности полета ракеты 9М729. Россия отвергла обвинения.

Документ обязывал участников уничтожить все ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км, а также регулировал инспекции сторон с целью контроля его соблюдения.

В конце 2020 года Владимир Путин опубликовал заявление «о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности». В нем он сказал, что Россия готова «и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО».

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