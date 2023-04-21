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Суд в Канске дал срок стрелявшему в баннер с рекламой контрактной службы

Красноярский суд дал два года колонии стрелявшему в баннер с рекламой службы по контракту
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Выстрелившего в баннер с рекламой контрактной службы в г. Канске в Красноярском крае 35-летнего учителя приговорили к двум годам и десяти дням колонии общего режима, сообщил его адвокат Владимир Васин, передает местное издание «Проспект мира».

Прокурор запрашивал два года восемь месяцев колонии общего режима. Мужчину признали виновным по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) и угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК).

На сайте Канского городского суда в карточке дела говорится, что обвиняемому Виталию Баринову вынесли приговор, но его детали не уточняются. В суде дело зарегистрировали 3 марта. РБК направил запрос в Канский городской суд.

По версии следствия, в середине октября 2022 года мужчина выстрелил в баннер, где была реклама контрактной службы, в центре Канска из зарегистрированного на него охотничьего ружья, а затем угрожал убийством соседу, которого встретил по дороге. Его задержали на следующий день после произошедшего.

Сам обвиняемый в суде объяснил свой поступок тем, что тяжело переживал объявление частичной мобилизации и выстрелил из-за накопившегося стресса, пытаясь как-то выплеснуть свои эмоции, пишет издание.

Частичную мобилизацию в России объявили в сентябре прошлого года. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении мобилизационного задания по набору 300 тыс. человек.

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После этого российские власти неоднократно заявляли, что вторую волну мобилизации проводить не планируется. 21 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле новая волна мобилизации не обсуждается.

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