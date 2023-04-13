Суд приговорил жителя Ивановской области к восьми годам за попытку поджечь военкомат в Шуе

Суд дал жителю Ивановской области восемь лет за попытку поджечь военкомат

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя города Шуя Ивановской области Дмитрия Лямина к восьми годам лишения свободы за попытку поджечь местный военкомат, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело в отношении Лямина возбудили по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК). Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Он будет проходить принудительное психиатрическое лечение по месту отбывания наказания.

Лямину 31 год. По версии следствия, в ночь на 19 марта 2022 года он бросил в окно военкомата в Шуе бутылку с горючей смесью. Внутрь здания она не попала и разбила только внешнее стекло, поэтому пожар удалось быстро потушить.

Сначала против Лямина возбудили дело о покушении на повреждение или уничтожение имущества (ст. 167 УК). Позже его переквалифицировали на теракт.

РБК направил запрос в УФСБ по Ивановской области.

Первый в России приговор по статье о теракте за поджог военкомата вынесли в конце января в Нижневартовске. Один из обвиняемых — Владислав Борисенко — получил 12 лет строгого режима. Дело другого фигуранта, Василия Гаврилишина, рассматривается отдельно, приговор ему не вынесли до сих пор. Обвиняемые признались в поджоге военкомата, но отрицали, что это был теракт.