Минпромторг оценил объем госзаказа на дроны в 100 млрд руб. на три года

Минпромторг оценил объем госзаказа на дроны в 100 млрд руб. за три года

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госзаказ на воздушные беспилотники до 2026 года Минпромторг оценивает в 100 млрд руб., в том числе 36 млрд руб. на эти цели планируют потратить госорганы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, который утвердили по итогам совещаний под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Минпромторге «Коммерсанту» подтвердили, что такой протокол был утвержден.

Из этой суммы 8,6 млрд руб. планируют потратить на беспилотники в 2023 году, 49,6 млрд руб. — в 2024–2025 годах и 42,1 млрд руб. — в 2026 году, следует из документа.

До 2030 года спрос оценивается в 200 млрд руб. В случае утверждения госзаказа к этому сроку планируется произвести 480 тыс. дронов. Среди потенциальных заказчиков беспилотников — Минпромторг, Росгвардия, Минпросвещения, МЧС, а также компании с госучастием — ОАО «РЖД», «Газпром», «Почта России», «Роснефть».

По словам источников газеты в правительстве, объем госзакупок будет утвержден осенью при планировании бюджета на 2024–2026 годы и закреплен в паспорте национального проекта по беспилотникам.

Власти также планируют ввести льготы на покупку, субсидии на лизинг, эксплуатацию и поддержку сервисных центров беспилотников. Сейчас обсуждается «субсидирование части стоимости летного часа беспилотного воздушного судна», — сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал документ с поручением наладить серийный выпуск беспилотников в России. Для этого президент поручил правительству сформировать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем, которая займется задачами, связанными с их разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией.