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Госдума одобрила заключение контракта с Минобороны сразу после школы

Госдума одобрила подписание 18-летними выпускниками школ контракта с Минобороны
Сейчас контракт можно заключить только после получения среднего или высшего профобразования, поправки позволяют заключать его вчерашним школьникам. Останина обещала никогда не поддержать эту идею, но против голосовать не стала
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Госдума в рамках пакета законов об электронных повестках приняла поправку, позволяющую совершеннолетним выпускникам школ подписывать договор о контрактной службе в армии, текст документа размещен на сайте нижней палаты парламента. Первой на это обратила внимание «Би-би-си».

Согласно закону, который приняла Госдума, в законе о «Воинской обязанности и военной службе» отменяется абзац 3 ст. 34. В нем раньше было указано, что на военную службу по контракту могут поступить «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее образование, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев». Теперь этот абзац из закона будет исключен.

Кроме того, в законе поправят абзац 4, где раньше говорилось, что контракт могут заключить «военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу». Теперь это фразу поменяют на слова: «а также граждане, не пребывающие в запасе и поступающие на военную службу».

«Предлагаемые поправки предусматривают исключение требований для поступления на военную службу по контракту к наличию высшего или среднего профессионального образования», — сказано таблице поправок (*.doc), которые вносились на рассмотрение Думы.

Эту поправку предлагал принять еще в прошлом июне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, тогда в КПРФ выступили против инициативы.

«Никогда не поддержу, потому что любая профессия, а военная служба — это тоже профессия, требует профессиональной подготовки. И дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными», — говорила глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Она позднее рассказала, что «со слов» спикера Думы Вячеслава Володина, этой поправки в повестки дня «в обозримом будущем не будет».

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Законопроект был принят в третьем чтении почти единогласно: его поддержали 394 депутата, воздержался один. Им был депутат-справедливорос Дмитрий Кузнецов. Парламентарий затем объяснил произошедшее случайностью. «Формально это я, но это ошибочно, не ту кнопку нажал. Я не голосовал, скажем так. В официальной выгрузке результатов ни одного воздержавшегося не будет, я просто буду непроголосовавшим», — сказал Кузницов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны контрактники выпускники военнослужащие по контракту Андрей Картаполов электронные повестки
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