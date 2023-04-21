Путин обсудил с Совбезом «вопрос чрезвычайной важности»

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, сообщил Кремль.

«У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности, я считаю. <...> Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях Российской Федерации», — объявил президент в начале встречи.

По его словам, обычно к этой проблеме возвращаются, «только если какие-то трагедии случаются», но «в свое время» было решено вести работу на плановой основе.

Первым с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Кроме него, в заседании участвуют главы Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Путин регулярно проводит совещания с членами совета. На прошлой неделе они обсудили информационную безопасность.