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Путин обсудил информационную безопасность с членами Совбеза

Владимир Путин провел совещание Совбеза России на тему информационной безопасности
Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности
Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщается на сайте Кремля. На встрече в режиме видеоконференции присутствовали премьер Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и зампред Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин и другие.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности и «другие актуальные темы». Подробностей Кремль не привел.

Оперативные совещания Совбеза проходят каждую неделю, а на прошлой неделе состоялось большое заседание совета — на нем обсуждались, в частности, «обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности» в присоединенных осенью прошлого года регионах (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области).

Весной прошлого года Путин подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности. Руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных компаний и фондов, стратегических и системообразующих предприятий, а также «юридических лиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры» должны были определить заместителя, который будет отвечать за обеспечение информационной безопасности, в том числе обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий кибератак.

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