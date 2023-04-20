Путин призвал не допускать «сюрреализма» в местном самоуправлении

Путин: при работе надзорных органов с муниципалитетами не должно быть «сюрреализма»

Сюрреалистичные ситуации, сказал Путин, складываются, когда надзорные органы выносят в отношении муниципалитетов решения, когда нельзя не вынести, но и нельзя выполнить. Президент поручил разобраться в этом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В отношении муниципалитетов нельзя выносить решения, «при которых и исполнить [их] нельзя, и не исполнить нельзя», это «сюрреализм», заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.

«Сейчас уже поднимаются вопросы, связанные с налогами, со списаниями определенных штрафов и так далее. Это все вопросы, которые требуют достаточной проработки. Но что совершенно очевидно: мы не должны создавать ситуаций, при которых и исполнить [решение] нельзя, и не исполнить нельзя», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, такая «сюрреалистичная» ситуация негативно сказывается на качестве «подготовки и исполнения принимаемых решений» и даже дискредитирует работу органов власти, в том числе контрольно-надзорных.

Путин отметил, что уже проведена работа по устранению «избыточных требований», действует мораторий на плановые проверки.

Путин напомнил, что в Думе идет обсуждение законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (был внесен в 2021 году).

Президент отметил, что в ходе дискуссий были выявлены вопросы «приоритетного характера». Необходимо: