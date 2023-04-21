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В Винницкой области взрывом повредило объект критической инфраструктуры

В Винницкой области Украины из-за взрыва был поврежден объект критической инфраструктуры
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Винницкой области взрывом повредило объект инфраструктуры, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости».

«В нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры», — сказала она.

Глава военной администрации (ОВА) Винницкой области Сергей Борзов в телеграм-канале также сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

Оперативные службы ликвидировали возгорание к утру, в результате происшествия никто не пострадал, добавил он.

В ночь на 21 апреля на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

В ноябре 2022 года Борзов сообщил о попадании снаряда в объект критической инфраструктуры на территории региона. «Жертв нет. Работают спасательные службы», — рассказал он тогда.

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Россия наносит удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. Удары последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Минобороны России назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики. В ведомстве указывали неоднократно, что не наносят удары по гражданским объектам.

По оценке Всемирного банка и Программы развития ООН, большая часть ущерба энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины приходится на электроэнергетику — примерно $6,5 млрд (по состоянию на начало апреля 2023 года).

Теги
инфраструктура Украина Винницкая область взрыв
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