Девятнадцать моряков с горящего у Южной Кореи российского судна доставили на берег

Моряков с горящего у Южной Кореи российского судна доставили на берег

Девятнадцать членов экипажа российского судна «Калтан», загоревшегося у берегов Южной Кореи, доставили на берег, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

Российское судно «Калтан» из Владивостока, которым владеет ООО «Дальрыбпром», загорелось у южнокорейского Ульсана. Пожар ликвидируют. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, с судна эвакуировали 21 члена экипажа из 25.

Четыре человека — старший помощник и еще три члена экипажа — числятся пропавшими без вести, сказал Кравченко. Предположительно, они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Двое людей из 21 эвакуированных моряков — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших. По его словам, из эвакуированных двое получили незначительные ожоги, у остальных травм нет.

Кравченко уточнил, что рыболовецкое судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. Капитан подал сигнал об аварийной ситуации в примерно 60 км восточнее Пусана в Корейском проливе.

О пожаре на российском судне у берегов Южной Кореи сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на береговую охрану. Получив сигнал бедствия, береговая охрана направила к месту происшествия спасательные корабли. По данным агентства, 769-тонное судно перевозило 100 тонн морепродуктов. Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры проводят проверку по факту возгорания на судне.