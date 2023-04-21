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Мэр Горловки сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на него

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на него

Сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом «РИА Новости» рассказал сам глава города.

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае Федеральной службы безопасности РФ, что они вовремя этот вопрос купировали», — сказал Приходько.

По его словам, это была «не просто случайная находка», а «разработанная операция».

Сотрудник УФСБ, на которого ссылается агентство, назвал предполагаемым исполнителем некоего Артема Пызина. Его, как утверждает собеседник, завербовал департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), он должен был собирать сведения о дислокации и перемещениях российских военных в Горловке и Енакиево.

В марте этого года он «получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловка Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания». Потом по указанию СБУ Пызин пытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках.

В середине марта покушение было совершено на заместителя главы Военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области, чиновника госпитализировали. Самодельная бомба была заложена у входа в кафе в Новой Каховке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Телеграм-канал Baza сообщал, что речь идет о Виталии Гуре, который летом прошлого года уже пережил покушение.

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