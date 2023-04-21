Нидерландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел подал в отставку после своего высказывания, что «украинцы — это тоже русские», и заявления о наивности мировых политиков в отношении России.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», — сообщили в нидерландском политическом ведомстве, пообещав найти преемника как можно скорее.

Высказывания дипломата, опубликованные в книге Дилессена, были сделаны до назначения на пост спецпосланника, но МИД не поставили в известность об этих заявлениях заранее. Дипломат «понял, что больше не может доверять своим заявлениям, и поэтому решил немедленно уйти в отставку», сообщили в ведомстве.

RTL Nieuws пишет, что ван Дартел пробыл на своей должности всего две с половиной недели. Возмущение также вызвали его слова о том, что «международные политики наивны в своем отношении к России».

В начале апреля Инвестиционное подразделение Bank of Americа прервало онлайн-конференцию на тему геополитики из-за жалоб на пророссийские высказывания гостей, сообщала газета Financial Times. По словам участников мероприятия, один эксперт назвал президента Украины Владимира Зеленского «мастером-манипулятором», а другой сказал, что «при любом сценарии Украина окажется самым главным проигравшим».

Один из присутствующих на мероприятии назвал слова профессора «абсолютно шокирующими» и посчитал, будто их направили «прямо из Министерства иностранных дел России». «Все это больше напоминало Банк России, чем Bank of Americа», — заявил один из собеседников FT. Двое других охарактеризовали конференцию как «пророссийскую» и «жестко антиукраинскую».