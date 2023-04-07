Bаnk of America прервал конференцию из-за жалоб на пророссийские слова

Инвестиционное подразделение Bank of Americа прервало онлайн-конференцию на тему геополитики из-за жалоб на пророссийские высказывания гостей, сообщила газета Financial Times со ссылкой на участников мероприятия.

Двое собеседников издания утверждают, что на конференции вице-президент Bank of Americа Securities по международным связям Дэниел Шинан назвал президента Украины Владимира Зеленского «мастером-манипулятором». В банке заявили FT о несогласии с такой интерпретацией его слов.

Гости также пожаловались на профессора политологии Университета Род-Айленда Николая Петро, который сказал, что «при любом сценарии Украина окажется самым главным проигравшим». Причинами, по его мнению, станут разрушение промышленности страны и сокращение населения.

Петро также заявил, что правительство США не заинтересовано в прекращении военных действий, поскольку оно больше всего выиграет от затяжного конфликта за счет «резкого увеличения энергетической и военной зависимости ЕС от США». Один из присутствующих на мероприятии назвал слова профессора «абсолютно шокирующими» и посчитал, будто их направили «прямо из министерства иностранных дел России».

«Все это больше напоминало Банк России, чем Bank of Americа», — заявил один из собеседников FT. Двое других охарактеризовали конференцию как «пророссийскую» и «жестко антиукраинскую».

В банке в разговоре с FT подчеркнули, что «все приглашенные сторонние эксперты выражают собственные и разнообразные мнения». После мероприятия организация связалась с участниками, которые остались недовольны, и принесла им извинения.

В Кремле неоднократно обвиняли западные страны, в том числе США, в затягивании украинского кризиса. В ноябре прошлого года издание Politico сообщило о недовольстве высокопоставленных европейских чиновников из-за действий Вашингтона, который «наживается» на продолжающемся конфликте. Один из чиновников в разговоре с изданием назвал США «страной, которая больше всего выигрывает» от боевых действий за счет продажи оружия и газа.