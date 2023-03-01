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Прокуратура начала проверку ЧП с китайским судном в Татарском заливе

Прокуратура проведет проверку из-за затонувшего в Татарском проливе китайского судна

Прокуратура начала проверку ЧП с китайским судном в Татарском заливе
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В Татарском проливе затонул сухогруз Yong Xing, следовавший из китайского порта Хуанхуа в порт Ванино в Хабаровском крае. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований о безопасности мореплавания.

По данным прокуратуры, судно затонуло из-за попадания воды в отсеки после столкновения со льдами. В ходе спасательной операции экипаж судна эвакуирован.

Сухогруз подал сигнал бедствия вечером 23 февраля, сообщало управление МЧС по Сахалинской области. До этого поступала информация о том, что судно находится в дрейфе в 42 милях от Ванино, а в его трюм и форпик (крайний носовой отсек) поступает вода. Паром «Сахалин-8» эвакуировал 21 члена экипажа и доставил их в порт Ванино.

Как сообщала Морспасслужба, сухогруз вез глинозем. Экипаж сошел на лед после подачи сигнала бедствия, пострадавших не было. На место ЧП 24 февраля прибыл буксир «Отто Шмидт», специалисты нашли пробоину в сухогрузе, несколько дней пытались заделать ее и устранить другие течи, но судно продолжало погружаться под воду и утром 1 марта затонуло на глубине 253 м. Экипаж затонувшего судна находится на «Отто Шмидте».

Теги
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