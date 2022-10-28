На Ставрополье предотвратили теракт, готовившийся сторонниками «Азова»

В ходе обысков по месту жительства и тайника арестованных изъяты взрывные устройства, огнестрельное оружие, компоненты для изготовления зажигательной смеси, литература по организации массовых беспорядков

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В Ставропольском крае были задержаны четыре сторонника украинских радикалов — они планировали совершить теракт на административном объекте региона.

«Пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (четыре человека), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным службы, они «являлись сторонниками идеологии украинских националистических организаций».

В ходе обысков по местам жительства арестованных, а также их тайника на территории Предгорного района Ставропольского края были изъяты взрывные устройства, огнестрельное оружие, компоненты для изготовления зажигательной смеси, литература по организации массовых беспорядков.

В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК России «Террористический акт».

На видео допроса, которое распространила ФСБ, один из четырех задержанных сообщил, что они являются сторонниками признанного в России террористическим националистического полка «Азов».

В середине октября гражданин Украины по заданию СБУ планировал совершить теракт на территории Подмосковья. Для этого он доставил из Киева переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». Сотрудникам ФСБ удалось задержать подозреваемого. Он признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Уголовное дело завели по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222). Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Незадолго до этого в ФСБ сообщили о пресечении теракта СБУ в Брянске, который подозреваемый планировал совершить с помощью части противотанковой ракеты. В ведомстве утверждают, что он прибыл с Украины через Эстонию, забрал детали устройства в схроне, после чего разведал способы совершения теракта на одном из транспортно-логистических терминалов.

Ранее президент России Владимир Путин после взрыва на Крымском мосту пригрозил «жесткими ответами» в случае новых попыток терактов.