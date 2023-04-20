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Протестующие захватили здание биржи Euronext в Париже

Протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext в Париже
Фото: Noemie Coissac / Hans Lucas / Reuters
Фото: Noemie Coissac / Hans Lucas / Reuters

Протестующие против пенсионной реформы во Франции захватили офис оператора фондовой биржи Euronext в деловом квартале Дефанс на окраине Парижа, передает Bloomberg.

Пресс-секретарь Euronext сообщила, что протест, который закончился к 13:00 (14:00 мск) 20 апреля, не оказал никакого влияния на деятельность биржи и не нарушил ход торгов.

Во французском городе Ганж, куда приехал президент Франции Эмманюэль Макрон, сотни людей вышли на протест против пенсионный реформы. В ходе беседы с депутатом французской левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Себастьеном Рома Макрон сообщил о возможности встретиться с протестующими, «если люди готовы говорить».

Тем не менее, как передает BFMTV, на Ратушной площади в центре Ганжа демонстранты начали бросаться яйцами и картофелем.

Ранее, 13 апреля, более сотни протестующих против пенсионной реформы заняли парижскую штаб-квартиру одной из самых дорогих компаний в мире, производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

«Если вы ищете деньги для финансирования пенсий, берите их из карманов миллиардеров», — заявил тогда представитель профсоюза Sud Rail Фабьен Виледье.

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Пенсионная реформа — одна из главных инициатив Макрона. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

Конституционный совет Франции 14 апреля признал законной пенсионную реформу. После этого в стране прошли массовые протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Только в Париже у мэрии собрались 4 тыс. человек. Некоторые протестующие начали поджигать мусорные баки и мебель на улице.

На следующий день Le Monde сообщила, что президент Франции подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в Официальном журнале.

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