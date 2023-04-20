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В Петербурге компанию оштрафовали за рекламу гей-клуба и сауны «У цирка»

Компания «Спортекс» получила первый в Петербурге штраф на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду
Клуб&nbsp;&laquo;Born&raquo;
Клуб «Born» (Фото: mytndvor / VK)

В Петербурге оштрафовали на 1 млн руб. ООО «Спортекс» за пропаганду ЛГБТ. Как говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга, компания базировалась в помещении клуба «Born» и «пропагандировала то, что пропагандировать нельзя».

В частности, суд счел доказанным, что «Спортекс» размещал в интернете рекламу клуба, ориентированного «на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации». На сайтах, где рекламировали это заведение, сотрудники правоохранительных органов также нашли сведения о гей-сауне «У цирка» с указанием ее адреса.

Представитель компании не признал вину. Смольнинский районный суд назначил «Спортексу» минимальный штраф для юрлиц по ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) в размере 1 млн руб.

Как отмечает «РБК Петербург», это первое в городе судебное решение по делу о гей-пропаганде.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди лиц любого возраста президент России Владимир Путин подписал в декабре 2022 года. До этого в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних. По новому закону, нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, а также до 5 млн руб. для юридических лиц.

19 апреля стало известно, что Минюст зарегистрировал приказ Роскомнадзора о критериях «пропаганды ЛГБТ», на основе которых возможна блокировка сайтов. Он вступит в силу с сентября и будет действовать шесть лет.

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