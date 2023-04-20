Эксперты назвали самые курящие регионы России

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Чаще всего в России сигареты в первом квартале 2023 года покупали жители Магаданской области. Об этом говорится в исследовании оператора маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), которое поступило в РБК.

По его данным, в Магаданской области на 1 тыс. взрослых жителей пришлось 30 633 пачек сигарет. За ней следуют Камчатка (26 255 пачек), Ямало-Ненецкий автономный округ (26 146 пачек), Сахалин (25 053 пачек) и Мурманская область (23 554 пачек). Московская область по этому показателю оказалась на 19-м месте среди российских регионов (16 985 пачек).

На юге России чаще всего курят жители Севастополя (14 396 пачек), а на Кавказе — в Ставропольском крае (8 474 пачек), показало исследование.

Кроме обычных сигарет, эксперты также исследовали покупку табачных стиков. Здесь первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. За период с января по март на 1 тыс. взрослых жителей региона пришлась 4 571 пачка. Второе место заняла Мурманская область (3 569 пачек), третье — Магаданская (3 030 пачек).

В числе других регионов, где также оказались популярны табачные стики, эксперты назвали Камчатский край (2 963 пачек), Ханты-Мансийский АО (2 578 пачек), Петербург (2 418 пачек), Севастополь (2 373 пачки), Московская (2 305 пачек), Ленинградская (2 282 пачек) и Нижегородская области (2 227 пачек).

За последний год число курильщиков в России практически не изменилось (23% в 2022 году и 24% сейчас), показали ранее результаты исследования SuperJob. По его данным, каждый шестой курильщик (17%) признался, что за последний год стал «дымить» чаще, каждый третий (32%) — реже.