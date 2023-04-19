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Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны

Госдума приняла закон о присвоении жителям осажденного Сталинграда статуса ветеранов войны
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении закон, которым лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», приравняют к категории ветеранов Великой Отечественной войны, а также предоставят им соответствующие меры социальной поддержки.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 17 марта, в первом чтении его приняли 4 апреля, во втором — 19 апреля.

В соответствии с законом Волгоградской области знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые находились на территории Сталинграда во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе со статусом ветерана указанным гражданам будут предоставлены льготы по пенсионному обеспечению, обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями и др., а также права на ежемесячную денежную выплату. Согласно ст. 23.1 федерального закона «О ветеранах», размер выплаты должен составить 1699 руб.

По данным Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, число граждан со знаком «Житель осажденного Сталинграда» в настоящее время составляет 3997, отмечено в документе.

Летом 2022 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами к 80-летию Сталинградской битвы согласился с идеей ввести для детей Сталинграда федеральные льготы, как у защитников Севастополя и переживших блокаду. «Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали», — подчеркнул он.

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Теги
Госдума Сталинград ветераны ВОВ законопроект
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