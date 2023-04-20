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Суд в Ярославле отклонил иск о замене слов «мэр» и «муниципалитет»

Ярославский облсуд отказался заменить слова «мэр» и «муниципалитет» русскими аналогами
Здание Ярославского областного суда
Здание Ярославского областного суда (Фото: yaroblsud / VK)

Ярославский областной суд не удовлетворил иск экс-депутата Александра Симона, который требовал признать незаконным использование слов «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» в официальных документах города. Об этом инстанция сообщила во «ВКонтакте».

«Суд отказал Александру Симону в удовлетворении административного иска о признании закона Ярославской области противоречащим Федеральному закону «О государственном языке Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Симон подал иск в марте. Как писал «Коммерсантъ-Ярославль», Симон потребовал исключить из областного закона слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет», поскольку они иностранные и не соответствуют нормам современного русского литературного языка. Он считает, что их нужно заменить на исконно русские аналоги. В своем иске Симон опирался на принятые в феврале поправки в закон о государственном языке России.

Согласно поправкам, представители органов власти и чиновники обязаны использовать государственный язык. Исключения допустимы в тех случаях, когда иностранные слова не имеют аналогов в русском языке.

«Слова «муниципалитет», «мэрия» и «мэр» имеют общеупотребительные аналоги в русском языке: «городской голова» и «ярославская городская дума». Цель моя — вернуться к истокам», — пояснил Симон газете.

Симону 65 лет, раньше он был депутатом муниципалитета (представительного органа) Ярославля. Политик неоднократно участвовал в выборах мэра, в том числе в прошлом году.

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Ярославль суд русский язык
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