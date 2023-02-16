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Дума приняла закон о недопустимости иностранных слов

Дума приняла закон о языке с положениями о недопустимости использования иностранных слов
Закон предусматривает запрет на использование иностранных слов, которым есть русские аналоги, в делопроизводстве и любых других случаях, когда русский язык выступает в качестве государственного. Нормы будут закреплены в словарях
Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press
Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, ограничивающий употребление иностранных слов в случаях, когда русский язык используется как государственный, сообщается на сайте Думы.

По закону использовать русский язык в качестве государственного в своей работе обязаны органы власти и чиновники, также русский язык является обязательным для делопроизводства в организациях любых форм собственности. Исключение будет сделано для слов, которые «не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях».

Первое чтение закон прошел в декабре 2022 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что принятие такого закона позволит завершить «правовое оформление статуса русского языка как государственного языка». Документ вводит такие понятия, как «нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка», и позволит обеспечить контроль над качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников, отмечали его авторы.

Список нормативных словарей будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Закон, принятый Госдумой в третьем чтении, вносит поправки в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». В частности, в нем будет сказано, что государственным языком России русский является «как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Помимо иностранных слов, запрещается при использовании русского языка как государственного использовать слова и выражения, «не соответствующие нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)». Запретят использовать иностранные слова «при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений», пересылаемых по России, а также при почтовых переводах денежных средств.

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Закон вступит в силу в день его официального опубликования.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Госдума русский язык государственный язык чиновники
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