Путин призвал регионы «знать нужды каждой семьи» участников спецоперации

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Муниципальные органы власти должны знать нужды и потребности семьи каждого из участников военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи — я хочу это подчеркнуть — каждой такой семьи, оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей», — сказал Путин.

Он отметил, что в рамках акции «Мы вместе» во всех регионах России организованы муниципальные штабы, которые помогают сотрудничать органам местного самоуправления и волонтерским организациям при оказании поддержки военнослужащим и их семьям.

3 апреля по поручению президента был создан фонд «Защитники Отечества», который должен заниматься помощью ветеранам боевых действий в зоне спецоперации, участвовавшим в конфликте в Донбассе с 2014 года жителям ДНР и ЛНР, а также членам их семей. В частности, организация должна помочь военнослужащим с социальной адаптацией и трудоустройством после боевых действий, оказать им бесплатную юридическую помощь для оформления соцподдержки и содействовать в ее получении, помогать с обеспечением пострадавших лекарственными препаратами, медицинскими услугами, с получением статуса ветерана боевых действий.

Регионы вводят собственные меры поддержки. В Алтайском крае ведется ведомственная база учета семей военных, им оказывается психологическая поддержка. В Кемеровской области круглосуточно осуществляется патронаж семей мобилизованных. В Новосибирской области есть проект по комплексной реабилитации раненых. В Красноярском крае внедрили социальные паспорта с данными о медицинской и социальной помощи, в которой нуждаются родные и близкие военнослужащих, рассказывал руководитель рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак.