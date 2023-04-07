В Подмосковье разбился учебный дрон

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В подмосковной деревне Чудиново нашли обломки разбившегося беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и телеграм-канал Baza.

Дрон упал недалеко от дачных домов. Это учебный беспилотник, он, по информации госагентства, разбился при тестировании.

Baza уточняет, что аппарат принадлежит российской компании «Супердрон», которая проводила в районе деревни учения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области от комментариев отказались. РБК направил запрос в компанию «Супердрон». По данным СПАРК, компания с таким названием зарегистрирована в Москве и производит электронные печатные платы, антенны, радиоаппаратуру дистанционного управления и аккумуляторы.