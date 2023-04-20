Число жертв давки в Йемене увеличилось до 90
Число погибших при давке во время раздачи милостыни в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, выросло до 90 человек, еще более 300 пострадали, передает телеканал Sky News Arabia.
Ночью сообщалось о 53 погибших и 80 пострадавших.
Давка произошла в центральном районе Баб-эль-Йемен, где люди собрались, чтобы получить финансовую помощь «закят» (обязательная милостыня в исламе). Каждый из нуждающихся может получить по $10 от благотворительной организации, финансируемой местными бизнесменами, пишет Associated Press.
Источник йеменского агентства Al-Masdar Online, находившийся рядом с местом происшествия, рассказал, что сначала были слышны звуки выстрелов, а затем произошло короткое замыкание, в результате чего погас свет — это привело к панике и давке.
Местная полиция сообщила об аресте двух торговцев, их обвиняют в «беспорядочном распределении денежных сумм без согласования с Министерством внутренних дел и без организации».
Местные власти пообещали, что выплатят около $2 тыс. компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около $400.