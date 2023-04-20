Зампред ОНК Меркачева: за два дня в СИЗО «Бутырка» произошло два нападения заключенных

Меркачева сообщила о двух нападениях заключенных на сотрудников «Бутырки»

За два дня в столичном Бутырском следственном изоляторе («Бутырка») произошло два нападения заключенных на сотрудников СИЗО, сообщила член совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

Первый инцидент произошел 15 апреля. Заключенный, находившийся на плановом лечении в психиатрическом отделении СИЗО, ударил заместителя дежурного помощника изолятора кулаком в лицо. Последний попал в больницу с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма» и «ушиб мягких тканей скуловой дуги».

Нападавшего после этого поместили в одиночную палату и перевели на интенсивную терапию. Меркачева отмечает, что он находился в психиатрическом отделении не впервые. Она пишет, что, «по некоторым данным», пострадавший сотрудник СИЗО пытался отобрать у заключенного личные вещи.

Второе нападение произошло на следующий день. Заключенный «разбил голову» младшему инспектору «Бутырки» и сломал ему палец.

«Выводы тут можно делать разные. Но вообще по моим ощущениям из-за нехватки персонала и переполненности СИЗО ситуация становится плохо управляемой», — заключила Меркачева.

В середине марта уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о переполненности столичных СИЗО. По ее словам, заполняемость московских изоляторов превышена на 17,6%, что является высоким показателем. В декабре прошлого года он составлял 22,6%, говорила Потяева, отмечая, что из-за превышения лимита люди вынуждены спать по очереди.

Она сказала, что для разгрузки СИЗО нужно достроить следственный изолятор № 7 и сделать ремонт в камерах третьего корпуса изолятора № 1. Некоторых обвиняемых для освобождения камер начали переводить в соседние регионы, добавила омбудсмен.

Потяева предложила чаще использовать в отношении обвиняемых, которые не представляют опасности для окружающих, альтернативные меры пресечения, такие как домашний арест и денежный залог. В частности, по ее словам, такие меры подходят для обвиняемых по ст. 159 УК (мошенничество).