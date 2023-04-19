Зеленский побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Волынскую область, граничащую с Белоруссией и Польшей, и встретился с украинскими пограничниками. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

Волынская область находится на северо-западе Украины. На севере она граничит с Белоруссией, на западе — с Польшей.

Во время своей поездки Зеленский вручил военнослужащим награды. «Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте (российское название — Артемовск). Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут», — сказал он.

Также в Волынской области украинский президент провел совещание, где обсудил обустройство и охрану госграницы, фортификационных и оборонных инженерных сооружений, и заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск «Волынь» и мерах по усилению госграницы в пределах Волынской области.

18 апреля пресс-служба президента Украины сообщила о посещении Зеленским Авдеевки (город в Покровском районе ДНР, в 10 км к северу от Донецка). Там он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» по ситуации в этом районе. После этого глава государства поздравил военнослужащих с Пасхой и вручил им награды. Кроме того, в ходе визита в подконтрольную украинским войскам часть региона Зеленский посетил госпиталь с ранеными военными.