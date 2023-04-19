Кемеровская прокуратура начала проверку в связи с пожаром на «Распадской»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская», сообщает телеграм-канал ведомства.

«Организована и проводится проверка законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила прокуратура.

Ведомство также отметило, что работы на шахте приостановлены и люди выведены на поверхность.

19 апреля на шахте «Распадская» произошел пожар. Возгорание началось на глубине нескольких сотен метров, из шахты вывели около 200 горняков. Пострадавших нет.

Шахта «Распадская» входит в состав «Распадской угольной компании», 90,9% акций которой принадлежат компании Evraz Group.

В 2010 году на шахте «Распадская» произошла авария, в результате которой погиб 91 человек, 133 пострадали. На шахте прогремели два взрыва метана. Ростехнадзор в качестве причин аварии назвал нарушение пылевого режима шахты, отсутствие должного контроля за признаками самонагревания угля, неисполнение предусмотренных проектами профилактических мероприятий по предотвращению эндогенного нагревания угля и неустойчивость электроснабжения шахты. В 2020 году дело закрыли за истечением сроков давности.