Кемеровская прокуратура начала проверку в связи с пожаром на «Распадской»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 17:03
ГК «Галс-Девелопмент» ввела в эксплуатацию Академию спорта «Динамо» Пресс-релиз, 17:56
«Спартак» пропустил два мяча за тайм от клуба Первой лиги в Кубке России Спорт, 17:49
В Минтрансе назвали ожидаемый рост цен на авиабилеты Экономика, 17:47
Фигуристка из школы Навки сделала каскад из 36 прыжков. Видео Спорт, 17:43
Глава SEC уклонился от дачи определения Ethereum на слушаниях в Конгрессе Крипто, 17:39
Федермессер заявила о смерти детей в ПНИ в Петербурге из-за плохого ухода Общество, 17:38
В Челябинской области произошел пожар на руднике Общество, 17:29
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Молдавия решила выслать сотрудника российского посольства Политика, 17:27
Не бойтесь обидеть своего врача: как вести себя на приеме в клинике Pro, 17:24
Подвид коронавируса «арктур» нашли у пациентов из Москвы Общество, 17:23
Кемеровская прокуратура начала проверку в связи с пожаром на «Распадской» Общество, 17:23
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов за учебу и лечение Общество, 17:16
Водителей начали лишать прав за магнитные рамки. Что сказали в ГИБДД Авто, 17:15
Собянин сообщил о развитии в Москве высокотехнологичной медпомощи Город, 17:08
Общество ,  
0 

Кемеровская прокуратура начала проверку в связи с пожаром на «Распадской»

Прокуратура Кемерово организовала проверку после пожара на шахте «Распадская»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с пожаром на шахте «Распадская», сообщает телеграм-канал ведомства.

«Организована и проводится проверка законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила прокуратура.

Ведомство также отметило, что работы на шахте приостановлены и люди выведены на поверхность.

19 апреля на шахте «Распадская» произошел пожар. Возгорание началось на глубине нескольких сотен метров, из шахты вывели около 200 горняков. Пострадавших нет.

Шахта «Распадская» входит в состав «Распадской угольной компании», 90,9% акций которой принадлежат компании Evraz Group.

В 2010 году на шахте «Распадская» произошла авария, в результате которой погиб 91 человек, 133 пострадали. На шахте прогремели два взрыва метана. Ростехнадзор в качестве причин аварии назвал нарушение пылевого режима шахты, отсутствие должного контроля за признаками самонагревания угля, неисполнение предусмотренных проектами профилактических мероприятий по предотвращению эндогенного нагревания угля и неустойчивость электроснабжения шахты. В 2020 году дело закрыли за истечением сроков давности.

Читайте на РБК Pro
Выбросьте свои смарт-часы: как гаджеты мешают вам высыпаться
Ботокс впрок: почему в кризис вырос спрос на косметологические услуги
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Можно ли заработать на IPO бизнесов Alibaba в Гонконге
Теги
Кемеровская область Пожар прокуратура
Материалы по теме
В шахте «Юбилейная» в Кузбассе произошел пожар
Общество
На шахте «Шерегешская» в Кузбассе произошел обвал грунта
Общество
Глава Кузбасса пожаловался на застрявшие в регионе 12 тыс. вагонов угля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter