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Политика ,  
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В Думу внесен проект об увеличении налогового вычета на учебу и лечение

В Думу внесли законопроект об увеличении максимального налогового вычета на учебу детей
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В законодательной базе Госдумы зарегистрирован законопроект об увеличении максимальных размеров налоговых вычетов на образование для детей, собственное лечение и покупку лекарств. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Среди его авторов спикер Думы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

Предельную сумму расходов на обучение ребенка, с которой гражданин может получить налоговый вычет по НДФЛ, предложили повысить с 50 тыс. до 110 тыс. руб. Размер вычета по расходам на собственное образование и лечение депутаты предложили увеличить со 120 тыс. до 150 тыс. руб.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в России будут увеличены социальные налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть денег, потраченных налогоплательщиками на учебу и обучение детей, а также лечение и покупку медикаментов.

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — с 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб.», — сказал тогда президент.

Увеличение размера социальных налоговых вычетов, по его словам, даст российским семьям возможность решать «самые важные, насущные проблемы».

«И, конечно, необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан», — добавил Путин.

В марте 2022 года Путин подписал закон о том, что россияне могут не платить налог на доходы физических лиц с процентов по вкладам, полученных в 2021–2022 годах. 

Кроме того, от уплаты НДФЛ освободили доходы в виде имущества (кроме денежных средств) и имущественных прав, если гражданин получил их в текущем году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юридического лица.

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налоговый вычет законопроект Вячеслав Володин
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