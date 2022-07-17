Медведев поддержал идею приравнять детей Сталинграда к блокадникам

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Идея ввести для детей Сталинграда федеральные льготы как у защитников Севастополя и переживших блокаду справедлива, ее стоит рассмотреть, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами к 80-летию Сталинградской битвы, передает ТАСС. Такое предложение озвучил один из участников встречи.

«Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — сказал Медведев, предложив включить этот вопрос «в число тех, которыми будут заниматься коллеги» из профильных ведомств.

Медведев возглавляет оргкомитет по проведению мероприятий к 80-летию Сталинградской битвы, которая началась 17 июля 1942 года и окончилась победой Красной армии 2 февраля 1943 года. Это событие считается переломным для хода Великой Отечественной войны.

Ранее выполняющие задачи спецоперации на Украине военные получили статус ветеранов боевых действий, который позволяет им получить различные меры социальной поддержки, в том числе налоговые, транспортные и жилищные льготы.

Позднее Госдума одобрила инициативу наделить этим статусом и гражданских лиц, принимающих участие в военной операции, — речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, участвующих в военной операции. Они также смогут получить полагающиеся по этому статусу льготы.