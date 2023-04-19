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В Киргизии заявили о разработке вариантов перехода на латиницу

Глава комиссии по языку Киргизии Осмоналиев: разрабатываем варианты перехода на латиницу

Есть несколько вариантов по переводу киргизского алфавита с кириллицы на латиницу, заявил на заседании парламента председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Каныбек Осмоналиев, передает 24.kg.

«Кыргызстан — единственная страна из тюркоязычных, использующая кириллицу. Если Жогорку Кенеш (парламент. — РБК), власти примут решение, то ученые и интеллигенция готовы к латинице. У нас есть несколько вариантов», — сказал он.

Осмоналиев напомнил, что на саммите тюркоязычных стран в 1993 году Абдыганы Эркебаев, который тогда был премьером, подписал меморандум по переходу на латиницу, но политического решения за этим не последовало.

На этом же заседании депутат Эмиль Токтошев предложил перевести алфавит на латиницу, поскольку «исконно кыргызские слова на кириллице пишутся неправильно», передает Bulak. По его мнению, сохранить киргизский язык поможет только переход на латиницу. Токтошева поддержала депутат Камила Талиева.

На заседании 19 апреля киргизский парламент во втором чтении принял проект о государственном языке. В первом чтении его одобрили в январе. В случае окончательного принятия документа использование киргизского языка станет обязательным в 11 сферах, таких как работа органов власти, судопроизводство и оборона, международные договоры, географические наименования, образование, наука, культура и СМИ (объем телерадиовещания на киргизском должен составлять не менее 65%). При этом в некоторых случаях предусмотрен перевод на русский язык.

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Согласно действующим нормам, использование русского языка возможно повсеместно. Киргизия — одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где статус русского языка закреплен в Конституции (он также упоминается в Основных законах Казахстана, Молдавии и Таджикистана). Киргизский язык в республике наделен статусом государственного, русский признан официальным. Новый законопроект эти два статуса подтверждает.

Теги
Киргизия русский язык латиница кириллица
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