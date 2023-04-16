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Россияне рассказали, сколько получают на подработках

«Работа.ру»: 47% подрабатывающих россиян дополнительно получают до ₽10 тыс. в месяц
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Около половины (47%) россиян, которые подрабатывают, получают за счет подработок до 10 тыс. руб. ежемесячно. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для поиска работы «Работа.ру» и платформы для взаимодействия с самозанятыми «Подработка» (есть у РБК).

Опрос проводился в апреле 2023 года среди 1400 жителей всех регионов России, у которых на тот момент была подработка.

Каждый пятый (22%) зарабатывает благодаря подработкам от 11 тыс. до 20 тыс. руб. ежемесячно. Дополнительный доход в 21–30 тыс. руб. в месяц получают 13% участников опроса.

Примерно 5% опрошенных получают за счет подработок 31–40 тыс. руб. Столько же респондентов дополнительно зарабатывают от 51 тыс. до 70 тыс. руб. каждый месяц. Доход в размере 41–50 тыс. руб. ежемесячно получают 3% подрабатывающих. Столько же респондентов сообщили о заработке в размере от 71 до 100 тыс. руб. Оставшиеся 2% опрошенных заявили, что получают за счет подработок более 100 тыс. руб. в месяц.

Каждый третий участник опроса (34%) сказал, что тратит на подработку не более четырех часов в неделю. Каждый пятый опрошенный (19%) подрабатывает по четыре–восемь часов, а 14% респондентов уделяют такой работе 9–16 часов еженедельно.

От 17 до 20 часов в неделю тратят на подработки 9% опрошенных, больше 30 часов работают 7%. Еще 3% рассказали, что на подработку у них уходит от 21 до 30 часов.

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Оставшиеся 14% опрошенных назвали подработку своей основной занятостью.

Ранее сервис «Работа.ру» обнародовал результаты опроса, участники которого посчитали работу администратора, водителя, сборщика заказов или курьера наиболее подходящей для дополнительной занятости.

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