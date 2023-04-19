Байден продлил запрет для связанных с Россией судов заходить в порты США

Байден продлил на год запрет на прием в портах США связанных с Россией судов

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа, запрещающего связанным с Россией судам заходить в американские порты. Об этом сообщили в Белом доме.

Согласно указу, подписанному в апреле 2022 года, запрет распространяется на корабли, которые ходят под российским флагом, эксплуатируются Россией или принадлежат российскому правительству, российской компании, гражданину или постоянному резиденту страны.

Ограничение не распространяется на суда, которые перевозят «исходные материалы, специальные ядерные материалы и побочные ядерные продукты», если у США нет другого надежного поставщика. Заход связанных с Россией судов в американские порты также разрешен в случае чрезвычайных обстоятельств, например, если членам экипажа нужно сойти на берег по медицинским причинам и «иным гуманитарным соображениям».

По словам Байдена, он решил продлить запрет на основании «политики и действий правительства России, состоящих в продолжении неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины».

Утверждая ограничение в прошлом году, американский президент объяснял, что оно позволит «лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми они так наслаждались в прошлом». По словам источников Reuters, за 2021 год российские корабли зашли в порты США около 1,8 тыс. раз, что составило незначительную долю от общего объема перевозок.

Аналогичную меру приняли в Евросоюзе, запрет для российских кораблей заходить в порты европейских стран вошел в пятый пакет санкций против России. Этот набор мер был также призван «усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для агрессии». Исключение предусмотрено лишь для тех кораблей, которые занимаются перевозкой гуманитарной помощи, сельскохозяйственной продукции или продуктов питания.