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Песков заявил об отсутствии точной даты прямой линии с Путиным

Дмитрий Песков: точной даты прямой линии с Владимиром Путиным пока нет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Пул Кремля / Global Look Press )

Точной даты проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным пока нет, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что мероприятие назначено на июнь.

Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в Ростелекоме сообщил, что мероприятие запланировано на 8 июня и пройдет в Гостином Дворе. Подготовку к организации трансляции и точек прямых включений уже начали, отмечалось в публикации.

Прямая линия проходит каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004-го, 2012-го и 2020-го. В эфире граждане задают Путину свои вопросы, президент отвечает. В 2020 году из-за начала пандемии прямую линию отменили.

В прошлом году программу неоднократно откладывали. ️В мае 2022 года Песков предупредил, что из-за начала военной операции на Украине в феврале даты проведения прямой линии могут «уйти вправо». После этого Кремль несколько раз переносил мероприятие, но оно так и не состоялось.

В феврале этого года Песков заявил, что прямая линия с президентом состоится и этот вопрос обсуждается в Кремле. Дату проведения он обещал объявить позже. В апреле Песков также не назвал дату программы и сказал, что в Кремле ожидают, что она состоится.

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Прямая линия с Владимиром Путиным Дмитрий Песков

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