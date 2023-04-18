Профсоюзы предложили отправлять безработных пожилых людей на пенсию
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила позволить безработным россиянам, которым осталось не более пяти лет до пенсионного возраста, выходить на пенсию досрочно. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект «О занятости населения», который прошел первое чтение, передает «Ведомости» со ссылкой на документ.
Профсоюзы предложили дать россиянам предпенсионного возраста такую возможность при условии, что служба занятости не трудоустроит их в течение одного года.
Помимо этого, ФНПР предложила внести в проект закона понятия «частично безработный» и «частично занятый»:
- под «частичной занятостью» профсоюзы предлагают считать ситуацию, когда сотрудник нанят по трудовому договору, но по согласованию с руководителем его рабочее время меньше нормы, предусмотренной законом, а зарплата зависит от отработанных часов;
- под «частично безработным» предлагается считать вынужденное сокращение времени работы сотрудника по внешним причинам (карантин, сокращение объемов производства, ЧС и другие).
Профсоюзы также сочли необходимым уточнить критерии занятости. Это касается тех, кто предоставляет услуги или товары по договорам гражданско-правового характера. Они, по мнению ФНПР, зачастую не могут обеспечить себя за счет деятельности, поэтому предлагается уточнить, что занятыми они могут считаться, если их доход превышает МРОТ.
МРОТ в России составляет 16 242 руб. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%, до 19 242 руб.
ФНПР направила соответствующий документ в Минтруд и Госдуму России.
В феврале РБК сообщил, что число пенсионеров в стране, состоящих на учете в Социальном фонде России, составило 41,78 млн человек. Их пенсии в среднем за год выросли на 14%, до 20,7 тыс. руб.
Особенностью 2022 года стало резкое сокращение работающих пенсионеров: их число снизилось за год на 600 тыс. (почти на 7%) и составило 7,9 млн человек.
Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о пенсионной реформе. Пенсионный возраст в России повысится до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Это будет происходить поэтапно в течение десяти лет.
Согласно утвержденному графику, женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, выходили на пенсию в 2022 году в возрасте 56,5 и 61,5 года соответственно. А родившиеся в 1961 году (мужчины) и в 1966 году (женщины) будут выходить на пенсию уже в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет.