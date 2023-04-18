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Профсоюзы предложили отправлять безработных пожилых людей на пенсию

«Ведомости»: ФНПР предложила отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше срока
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила позволить безработным россиянам, которым осталось не более пяти лет до пенсионного возраста, выходить на пенсию досрочно. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект «О занятости населения», который прошел первое чтение, передает «Ведомости» со ссылкой на документ.

Профсоюзы предложили дать россиянам предпенсионного возраста такую возможность при условии, что служба занятости не трудоустроит их в течение одного года.

Помимо этого, ФНПР предложила внести в проект закона понятия «частично безработный» и «частично занятый»:

  • под «частичной занятостью» профсоюзы предлагают считать ситуацию, когда сотрудник нанят по трудовому договору, но по согласованию с руководителем его рабочее время меньше нормы, предусмотренной законом, а зарплата зависит от отработанных часов;
  • под «частично безработным» предлагается считать вынужденное сокращение времени работы сотрудника по внешним причинам (карантин, сокращение объемов производства, ЧС и другие).

Профсоюзы также сочли необходимым уточнить критерии занятости. Это касается тех, кто предоставляет услуги или товары по договорам гражданско-правового характера. Они, по мнению ФНПР, зачастую не могут обеспечить себя за счет деятельности, поэтому предлагается уточнить, что занятыми они могут считаться, если их доход превышает МРОТ.

МРОТ в России составляет 16 242 руб. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%, до 19 242 руб.

ФНПР направила соответствующий документ в Минтруд и Госдуму России.

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В феврале РБК сообщил, что число пенсионеров в стране, состоящих на учете в Социальном фонде России, составило 41,78 млн человек. Их пенсии в среднем за год выросли на 14%, до 20,7 тыс. руб.

Особенностью 2022 года стало резкое сокращение работающих пенсионеров: их число снизилось за год на 600 тыс. (почти на 7%) и составило 7,9 млн человек.

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о пенсионной реформе. Пенсионный возраст в России повысится до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Это будет происходить поэтапно в течение десяти лет.

Согласно утвержденному графику, женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, выходили на пенсию в 2022 году в возрасте 56,5 и 61,5 года соответственно. А родившиеся в 1961 году (мужчины) и в 1966 году (женщины) будут выходить на пенсию уже в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет.

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Теги
Пенсия безработные профсоюзы
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