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Прямые рейсы в Марокко запустят из Домодедово с 2 мая

Фото: Francis Gonzalez / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Francis Gonzalez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc запускает прямые рейсы из Домодедово в Касабланку с 2 мая, сообщили РБК в пресс-службе столичного аэропорта.

Будет организовано два рейса в неделю: по средам и пятницам. Время в пути составит 6 часов 15 минут. Для авиаперевозок будут использовать Boeing 737.

Прямое авиасообщение с Марокко было приостановлено во время пандемии в октябре 2021 года по инициативе африканской стороны. Под ограничения не попадали транзитные перелеты через третьи страны. В конце ноября того же года все прямые пассажирские рейсы в королевство и из страны были прекращены в связи с распространением штамма «омикрон». В дальнейшем запрет неоднократно продлевался.

В феврале 2022-го авиасообщение было возобновлено, но 17 марта того же года Royal Air Maroc отменило все рейсы в Россию на неопределенный срок на фоне российской военной операции на Украине. В свою очередь Россия в прошлом апреле сняла коронавирусные ограничения на регулярные и чартерные рейсы в 52 страны, в том числе в Марокко.

Осенью Марокко отменило требование предоставлять сертификаты о перенесенном COVID-19 или вакцинации. Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 90 дней.

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Теги
Марокко авиасообщение отпуск путешествия
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