«Коммерсантъ» узнал о планах организовать прямые рейсы из России в Африку

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Росавиация рассматривает варианты организации прямого авиасообщения с некоторыми странами Африки и Непалом, сейчас агентство ищет авиакомпании, которые готовы рассмотреть такую возможность. Об этом узнал «Коммерсантъ».

До пандемии коронавируса в большинство стран Африки летали только немногочисленные чартеры и индивидуальные путешественники, в основном через Европу. После закрытия границ россияне стали проявлять интерес к этому направлению, пишет издание. Сейчас начать рейсы в эти страны перевозчикам не позволяет дефицит дальнемагистральных самолетов, которые избавлены от двойной регистрации.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщил газете, что возможность организации прямых рейсов обсуждалась на совещании с авиакомпаниями, но «конкретных инициатив» пока не поступало. Он отметил, что вопрос о переговорах с африканскими странами о гарантиях для самолетов с двойной регистрацией пока не обсуждался, но «это может произойти на следующем этапе».

Два собеседника «Коммерсанта» в авиакомпаниях выразили готовность организовать авиасообщение, но только при наличии таких гарантий. Другой источник усомнился, что перевозчики с «очищенными» самолетами будут переставлять их «с популярных и доходных» направлений — Турции, Египта, Таиланд.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.

Самолеты, дальность полета которых больше 6–8 тыс. км, составляют небольшую долю российского авиапарка, отмечает газета. Согласно данным комплексной стратегии развития авиаотрасли, в 2022 году в России было всего 120 таких воздушных судов (это самолеты Airbus и Boeing).

После начала российской военной операции на Украине ЕС и США ввели санкции против авиационной отрасли России, запретили поставки в страну самолетов и деталей для них. Из-за введенных ограничений российские авиакомпании стали активно регистрировать западные самолеты в национальном реестре. Из-за того, что санкции запрещали операционный лизинг самолетов в интересах российских перевозчиков, в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, сообщала Росавиация. Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что в марте за рубежом были арестованы 78 самолетов из России. Чтобы сохранить гражданскую авиацию, власти страны решили без разрешения собственников перерегистрировать иностранные самолеты в России.

В июне прошлого года Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что в России не решена проблема в области обеспечения безопасности полетов, так как российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны. Опасения ICAO связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции, которая гласит, что воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, которые связаны с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.