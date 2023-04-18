Пассажиры попросили Минтранс отменить ограничения на жидкости в самолетах

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Общероссийское объединение пассажиров просит Минтранс отменить ограничения на провоз жидкостей в салоне самолета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо объединения. Его отправку изданию подтвердил глава объединения Илья Зотов, подчеркнув, что этот вопрос надо подробно обсуждать с экспертным отраслевым сообществом.

Сейчас на борт запрещено проносить жидкости объемом более 100 мл. Исключение составляют бутылки из duty free, лекарства, детское питание и диетические продукты, необходимые на время полета.

«Данные нормативные закрепления были приняты после инцидента 10 августа 2006 года в аэропорту Лондона. За это время подобных инцидентов не было, более того, значительным образом были модернизированы досмотровые мероприятия, включая использование более современной техники в аэропортах», — говорится в письме.

В 2006 году британские спецслужбы задержали трех человек, которых заподозрили в подготовке терактов в трансатлантических самолетах с использованием жидких бомб, пронесенных на борт в виде напитков. В 2009 году всех троих признали виновными и приговорили к пожизненному заключению.

После случившегося в Лондоне Россия, США, страны ЕС и другие государства ограничили провоз жидкости в ручной клади до 100 мл. По мнению экспертов, для серьезного взрыва и воспламенения нужно смешать химические компоненты общим объемом как минимум литр, а емкости объемом до 100 мл безопасны.

В одной из опрошенных «Коммерсантом» крупных авиакомпаний в ответ на просьбу прокомментировать идею отменить ограничения сказали, что «службы авиационной безопасности достаточно консервативны в своих подходах, к которым нареканий до сих пор не возникает». Конфликтов и жалоб из-за действующих требований не было, заявили в «Уральских авиалиниях» и Smartavia. В одном из московских аэропортов отметили, что обладают оборудованием для проверки состава жидкости, но причин для пересмотра норм не видят.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.