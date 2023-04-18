Российские военные нанесли групповой удар по украинским солдатам в районе Северска в ДНР

Российская армия нанесла групповой удар по ВСУ в районе Северска

Военные России нанесли групповой удар по бойцам Вооруженных сил Украины в районе Северска (находится в Бахмутском районе ДНР), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«Артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы», — заявил Бигма. Он уточнил, что удар также пришелся на военную технику 51-й механизированной бригады ВСУ.

16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» сообщал, что российские войска поразили еще один пункт временной дислокации «Иностранного легиона» в районе села Архангельское в Донецкой области, а также пункты временной дислокации ВСУ. В селе Очертино российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов.

17 апреля Минобороны сообщало, что российские штурмовики овладели двумя кварталами на северо-западе и в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), неподалеку от которого находится Северск. До этого ведомство рассказывало о взятии двух кварталов Артемовска штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер».