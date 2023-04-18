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Блинкен обсудил беспорядки в Судане с командирами армии и спецназа

Госсекретарь США Блинкен обсудил ситуацию в Судане с командиром армии и главой спецназа

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало по отдельности, обсудив беспорядки в Судане. Об этом сообщает заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, Блинкен подчеркнул «безотлагательность прекращения огня, чтобы обеспечить гуманитарную помощь пострадавшим от боевых действий», а также «воссоединение суданских семей». Он выразил «серьезную озабоченность» в связи с большим числом погибших и раненых среди мирного населения и заверил обоих собеседников в ответственности за благополучие граждан, дипломатического персонала и работников гуманитарных миссий.

Армия Судана во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силы быстрого реагирования страны (были организованы на базе отрядов ополченцев «Джанджавид» — в переводе с арабского «джинн на коне») под руководством генерала Мохамеда Хамданом Дагало вместе совершили в Судане два переворота в 2019 и 2021 годах.

После продолжавшегося почти год политического кризиса в декабре 2022 года при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов.

При этом встал вопрос об интеграции RFS в Вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности. Между сторонами возникли противоречия, например, в части о том, кто будет руководить этим процессом, отмечал Al Jazeera.

Суданская армия заявила, что считает действия RSF попыткой государственного переворота.

Вооруженный конфликт между армией Судана и Силами быстрого реагирования (RSF) вспыхнул 15 апреля. По последним данным, погибли более 180 человек, еще 1,8 тыс. ранены. Вооруженные силы Судана приняли решение расширить масштабы операции против спецназа. 17 апреля столкновения были «ограниченными» и сводились к действиям в районе штаба главного командования и аэропорта, к тому же, многие сторонники RSF капитулировали. Спецназ заявил, что захватили ракеты на военном складе в Хартуме.

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