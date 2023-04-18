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Армия Судана объявила о планах расширить операцию против спецназа

Армия Судана: масштабы операции против Сил быстрого реагирования будут расширены
Суданская армия начнет второй этап операции против спецназа — Сил быстрого реагирования. Конфликт между ними продолжается с 15 апреля, число погибших уже приближается к 200, ранены почти 2 тыс. человек
Хартум
Хартум (Фото: Reuters)

Вооруженные силы Судана расширят масштабы операции против Сил быстрого реагирования (RSF), заявление армии передает телеканал Al Hadath.

Военные сообщили, что начнут второй этап операции. Первый удар армия выдержала и обеспечила безопасные условия. 17 апреля столкновения были «ограниченными» и сводились к действиям в районе штаба главного командования и аэропорта. Кроме того, многие сторонники RSF капитулировали, армия контролирует лагерь спецназа в Омдурмане (это второй по величине город Судана, находится на противоположном берегу Нила у Хартума, столицы страны).

Силы быстрого реагирования заявили, что сбили рядом с Омдурманом вертолет, а в Хартуме захватили ракеты на военном складе, передает Al Jazeera.

Армия 17 апреля также согласилась с предложением ООН открыть безопасные маршруты для гуманитарных целей, передает телеканал.

По последним данным, в ходе начавшихся 15 апреля столкновений погибли более 180 человек, еще 1,8 тыс. получили ранения, сообщил журналистам спецпредставитель генсека ООН Фолькер Пертес. Он, как утверждает источник Al Jazeera, также заявил Совету безопасности всемирной организации, что пока нет признаков готовности какой-либо из сторон конфликта пойти на переговоры.

Армия Судана во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силы быстрого реагирования страны (были организованы на базе отрядов ополченцев «Джанджавид» — в переводе с арабского «джинн на коне») под руководством генерала Мохамеда Хамданом Дагало вместе совершили в Судане два переворота в 2019 и 2021 годах.

После продолжавшегося почти год политического кризиса в декабре 2022 года при участии ООН и Африканского союза было достигнуто соглашение об урегулировании ситуации, создании временного правительства и проведении выборов.

При этом встал вопрос об интеграции RFS в Вооруженные силы страны в рамках реформы безопасности. Между сторонами возникли противоречия, например, в части о том, кто будет руководить этим процессом, отмечал Al Jazeera.

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