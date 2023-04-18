Армия Судана объявила о планах расширить операцию против спецназа

Суданская армия начнет второй этап операции против спецназа — Сил быстрого реагирования. Конфликт между ними продолжается с 15 апреля, число погибших уже приближается к 200, ранены почти 2 тыс. человек

Хартум (Фото: Reuters)

Вооруженные силы Судана расширят масштабы операции против Сил быстрого реагирования (RSF), заявление армии передает телеканал Al Hadath.

Военные сообщили, что начнут второй этап операции. Первый удар армия выдержала и обеспечила безопасные условия. 17 апреля столкновения были «ограниченными» и сводились к действиям в районе штаба главного командования и аэропорта. Кроме того, многие сторонники RSF капитулировали, армия контролирует лагерь спецназа в Омдурмане (это второй по величине город Судана, находится на противоположном берегу Нила у Хартума, столицы страны).

Силы быстрого реагирования заявили, что сбили рядом с Омдурманом вертолет, а в Хартуме захватили ракеты на военном складе, передает Al Jazeera.

Армия 17 апреля также согласилась с предложением ООН открыть безопасные маршруты для гуманитарных целей, передает телеканал.

По последним данным, в ходе начавшихся 15 апреля столкновений погибли более 180 человек, еще 1,8 тыс. получили ранения, сообщил журналистам спецпредставитель генсека ООН Фолькер Пертес. Он, как утверждает источник Al Jazeera, также заявил Совету безопасности всемирной организации, что пока нет признаков готовности какой-либо из сторон конфликта пойти на переговоры.