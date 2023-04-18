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11 человек погибли в результате пожара на заводе в Китае

Не менее 11 человек погибли при пожаре на заводе на востоке Китая

По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом сообщает Xinhua.

Как уточнили местные власти, погибшие оказались в ловушке на третьем этаже здания в промышленной зоне после начала пожара. Число жертв было подтверждено после поисково-спасательных работ.

По факту произошедшего начато следствие, причины происшествия устанавливаются.

16 января на химическом заводе в провинции Ляонин на северо-востоке Китая погибли два человека и еще 34 пострадали. В тушении пожара приняли участие 441 спасатель и 105 пожарных машин. После пожара департамент экологической среды провел мониторинг качества воздуха вокруг предприятия, все показатели были в норме.

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