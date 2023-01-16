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Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае

Два человека погибли при взрыве на химзаводе в китайской провинции Ляонин

Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае
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При взрыве на химическом заводе в провинции Ляонин на северо-востоке Китая погибли два человека, сообщает CGTN.

Пострадали 34 человека, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

В тушении пожара приняли участие 441 спасатель и 105 пожарных машин, на место прибыли 20 машин скорой помощи и 240 медицинских работников, передает Sinchew.

Пожар локализовали. Департамент экологической среды проводит мониторинг качества воздуха вокруг предприятия, все показатели в норме, передает China Daily.

Взрыв на заводе в Паньцзине произошел 15 января во время технического обслуживания установки алкилирования. Эксплуатирующая предприятие компания Panjin Haoye Chemical Co., Ltd. создана в 2012 году. Завод производит машинное масло, асфальт и пропилен, там работают 2,5 тыс. человек. Как пишет Sohu, в 2021 году Panjin Haoye Chemical Co., Ltd. была одним из 500 крупнейших нефтехимических предприятий Китая.

Теги
Китай взрыв Завод погибшие химический завод
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