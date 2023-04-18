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Польша сообщила о начале мобилизационной проверки 230 тыс. человек

Минобороны Польши: мобилизационная проверка затронет 230 тыс. человек

В Польше началась мобилизационная проверка, которая затронет 230 тыс. человек. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на министерство национальной обороны.

Она распространяется на мужчин 2004 года рождения, мужчин, родившихся с 1999 по 2003 годы, которым не была присвоена категория годности к военной службе и на людей, признанных временно негодными по медицинским показаниям в прошлых годах. Цель мобилизационной проверки — собрать сведения о физическом и психическом здоровье граждан.

Военная квалификация в Польше заменила призыв в 2009 году, поэтому в стране отсутствует обязательная военная служба, что не отменяет необходимости уточнения мобилизационных возможностей.

Президент Анджей Дуда заявил 12 февраля, что на территории страны находятся почти 10 тыс. американских военных в связи с усилением присутствия НАТО на восточном фланге. Он уточнил, что Польша также расширяет свои оборонительные возможности и покупает вооружение.

«Только в прошлом году на профессиональную военную службу поступило 13 742 новых солдата. Это самое большое число [военнослужащих] с момента отмены обязательной воинской повинности», — заявил вице-премьер Мариуш Блащак. Он добавил, что это означает желание поляков вступать в Вооруженные силы страны.

12 апреля на сайте министерства говорилось, что США и Польша проводят совместные военные обучения, чтобы укрепить безопасность на восточном фланге.

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