Экс-канцлера Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил бывшему канцлеру страны Ангеле Меркель Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщается на сайте немецкого правительства.

«Вы служили Германии 16 лет — амбициозно, мудро, страстно. В течение долгих 16 лет вы неустанно работали во имя свободы и демократии, во благо нашей страны и благополучия ее народа», — сказал Штайнмайер.

Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — единственный федеральный орден Германии. Им награждают за особые достижения в политической, экономической, культурной и интеллектуальной сферах страны. Высший уровень награды, как правило, присуждается главам государства и членам их семей.

До сих пор Большого креста ордена удостаивались только канцлеры Конрад Аденауэр (1949-1963 годы) и Гельмут Коль (1982-1998 годы). Орден Меркель вручил президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Церемония награждения прошла в его резиденции — дворце Бельвю в Берлине.

На мероприятии присутствовал нынешний канцлер страны Олаф Шольц. Он отметил, что работа Меркель всегда была «сосредоточена на фактах, непритязательна, без пафоса».

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем партии «Христианско-демократический союз», но в конце 2018 года ушла с этой должности, однако осталась канцлером. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца 2021 года, а затем уйти из политики. В сентябре 2021 года она отказалась принимать участие в парламентских выборах.