Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 17 апр, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 17 апр, 16:56
Эксперт из-за идеи о суррогатном материнстве напомнил о риске химеризма Общество, 02:00
Омбудсмен заявила о согласии МВД и МИД выдавать паспорта не в России Политика, 01:56
Военком заявил, что весной в Москве призовут свыше 5 тыс. человек Политика, 01:53
Экс-канцлера Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией Политика, 01:35
Армия Судана объявила о планах расширить операцию против спецназа Политика, 01:23
Власти попросили водителей не замечать временную разметку на Тверской Общество, 01:12
МВД утвердило критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков Политика, 01:04
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
СК назвал основание прекращения дела против покинувшего часть срочника Общество, 01:00
Французы митинговали с кастрюлями после речи Макрона о пенсионной реформе Политика, 00:40
Эксперты оценили последствия для банков из-за ужесточения мер в ипотеке Финансы, 00:00
Рогов сообщил о пострадавших из-за обстрела города в Запорожской области Политика, 00:00
Без Овечкина и Малкина. Кто из россиян ближе к Кубку Стэнли Спорт, 00:00
Боррель сообщил о нападении на посла Евросоюза в Судане Политика, 17 апр, 23:40
Минфин исключил введение декларирования наличных свыше ₽1 млн Финансы, 17 апр, 23:25
Политика ,  
0 

Экс-канцлера Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией

Экс-канцлера Меркель наградили Большим крестом ордена «За заслуги» перед Германией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил бывшему канцлеру страны Ангеле Меркель Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщается на сайте немецкого правительства.

«Вы служили Германии 16 лет — амбициозно, мудро, страстно. В течение долгих 16 лет вы неустанно работали во имя свободы и демократии, во благо нашей страны и благополучия ее народа», — сказал Штайнмайер.

Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — единственный федеральный орден Германии. Им награждают за особые достижения в политической, экономической, культурной и интеллектуальной сферах страны. Высший уровень награды, как правило, присуждается главам государства и членам их семей. 

До сих пор Большого креста ордена удостаивались только канцлеры Конрад Аденауэр (1949-1963 годы) и Гельмут Коль (1982-1998 годы). Орден Меркель вручил президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Церемония награждения прошла в его резиденции — дворце Бельвю в Берлине.

На мероприятии присутствовал нынешний канцлер страны Олаф Шольц. Он отметил, что работа Меркель всегда была «сосредоточена на фактах, непритязательна, без пафоса».

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем партии «Христианско-демократический союз», но в конце 2018 года ушла с этой должности, однако осталась канцлером. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца 2021 года, а затем уйти из политики. В сентябре 2021 года она отказалась принимать участие в парламентских выборах.

Читайте на РБК Pro
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Германия Ангела Меркель Франк-Вальтер Штайнмайер награда
Материалы по теме
Песков счел слова Меркель о «Минске» поводом не доверять политикам Запада
Политика
Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Володин увидел доказательства для трибунала в словах Меркель и Данилова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter