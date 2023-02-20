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Меркель в разговоре с пранкерами заявила о единой позиции Запада

Экс-канцлер Меркель — Вовану и Лексусу: Запад сохраняет единство по конфликту на Украине
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

До экс-канцлера Германии Ангелы Меркель дозвонились от имени экс-президента Украины Петра Порошенко пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Разговор опубликован на RuTube.

В начале разговора Меркель несколько раз уточняет, звонит ли ей именно Порошенко. После этого она спрашивает, что именно хочет сказать ей «Порошенко», на что пранкеры начинают спрашивать у нее советы по различным политическим вопросам.

Меркель в самом начале беседы подчеркнула, что не хотела бы публикации этого разговора, поскольку власти Германии и Украины уже ведут переговоры на высшем уровне. «Я скажу так — самое главное на настоящий момент это то, что Запад остается единым. Это значит что европейцы, Франция, Германия очень активно общаются с США и этот фронт очень похож на украинский. Вот, что впечатляет Россию», — сказала она.

Она уклонилась от ответа на вопрос, о том, может ли быть достигнута победа над Россией военным путем, лишь подчеркнув еще раз, что здесь важно единство Запада и что «ситуация находится в очень хороших руках нашего правительства». Отказалась она и однозначно ответить на вопрос о роли Франции в поддержке Украины, вновь подчеркнув «полное согласие» стран Запада.

Ангела Меркель неоднократно отвергала возможность своего участия в мирном урегулировании на Украине после ухода в отставку. В интервью в декабре 2022 года она сказала, что этот конфликт «когда-нибудь» закончится переговорами. При этом она отметила: «Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытой и дружеской беседой».

Теги
Персоны
Вован и Лексус пранкеры Ангела Меркель Украина

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
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