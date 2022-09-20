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Игорь Ким продал чешский Expobank CZ и полностью вышел из бизнеса в ЕС

Игорь Ким
Игорь Ким (Фото: NSU LIFE / Youtube)

Инвестор и банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ местному банку Creditas, сообщили РБК в пресс-службе Экспобанка.

«В рамках реализации ранее принятого решения о выходе из ЕС банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ локальному игроку — банку Creditas. Банк Creditas получил одобрение от Чешского национального банка и Управления по защите конкуренции на покупку Expobank CZ. Сделка закрыта», — говорится в сообщении.

Долю (61,3%) в чешском Expobank CZ Ким имел с 2015 года. С тех пор банк показывал положительный финансовый результат, за исключением 2017 и 2020 годов. По итогам 2020 года убыток Expobank CZ достиг 219 млн чешских крон (минус €8,6 млн) против прибыли за 2019 год на уровне 117 млн чешских крон.

В середине февраля Ким продал еще один актив, латвийский AS Expobank, местному банку Signet. Таким образом, инвестор полностью вышел из бизнеса в Евросоюзе.

Банкир говорил, что планирует инвестировать полученный капитал в развитие российского подразделения Экспобанка и новые проекты в азиатском регионе.

Банкир Игорь Ким допустил продажу банковского бизнеса в Европе
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Игорь Ким

Игорь Ким начал заниматься банковским бизнесом в 1990-х, на базе его активов, в частности, создавались УРСА Банк и МДМ Банк. Он также владел пакетом в банке «Восточный экспресс» (3,3%), но в 2011 году продал его инвестфонду Baring Vostok Майкла Калви.

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В октябре 2011 года Ким вместе с партнерами приобрел у группы Barklays Барклайс Банк, вернув активу изначальное название Экспобанк. С тех пор Экспобанк стал активным участником сделок M&A — поглотил российскую «дочку» Royal Bank of Scotland, «дочку» турецкого Япы Кредит Банк (Yapi ve Kredi Bankasi A.S.) и Курскпромбанк. Сейчас бизнесмену напрямую принадлежит 85,45% российского Экспобанка.

В октябре 2021 года Ким рассказывал о планах продать весь банковский бизнес в Европе и выйти на рынок Узбекистана.

Теги
Игорь Ким Экспобанк Чехия Евросоюз
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