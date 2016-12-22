Путин удостоил Боярскую и Козловского звания заслуженных артистов

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов России Елизавете Боярской и Даниле Козловскому. Соответствующий указ российский лидер подписал в пятницу, 2 марта. Документ опубликован на портале правовой информации.



Также звание заслуженного артиста получили певица Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Надежда Бабинцева, артисты Российского государственному академического молодежного театра Юрий Григорьев и Илья Исаев, актриса Пермского академического Театр-Театра Максимкина Ирина и другие.

Елизавета Боярская с 2012 года является артисткой Академического Малого драматического театра Европы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте культурного учреждения. Также она известна ролями в сериалах «Анна Каренина» (Анна) и «Шерлок Холмс» (Луиза Бернат), фильмах «Адмиралъ» (Анна Тимирёва) и «Ирония судьбы. Продолжение» (Надежда).

Данила Козловский также состоит в труппе Театра Европы. Среди его работ в кино — роли в картинах «Духless» (Максим), «Легенда №17» (Валерий Харламов), «Викинг» (князь Владимир), «Матильда» (Воронцов).