На оглашение приговора Кара-Мурзе пришли 40 дипломатов из 25 стран

Посол Великобритании Дебора Броннерт и посол США Линн Трейси после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

На заседание суда в Москве, где огласили приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен в реестр иноагентов), приехали 40 иностранных дипломатов из 25 стран, сообщили РБК в пресс-службе Московского городского суда.

В суд приехали дипломаты из США, Канады, Великобритании, Швейцарии, стран Евросоюза (Нидерландов, Испании, Австрии, Германии, Франции, Швеции, Литвы, Финляндии, Люксембурга, Польши, Чехии, Эстонии, Дании, Ирландии, Латвии, Румынии, Бельгии, Италии), Новой Зеландии и Австралии.

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, участии в деятельности «нежелательной организации» и фейках об армии. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. Оппозиционер в последнем слове заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание».

Дело о распространении фейков об армии против Кара-Мурзы возбудили после его выступления в США перед членами палаты представителей штата Аризона в марте прошлого года. Летом против него возбудили дело по ст. 284.1 УК (деятельность «нежелательной организации») из-за его работы на посту заместителя председателя «Открытой России» (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность). В октябре было возбуждено третье дело — по ст. 275 УК (госизмена) — из-за трех выступлений публициста за рубежом.

В МИД Великобритании осудили приговор Кара-Мурзе, назвав судебное решение политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека. Ведомство вызвало российского посла Андрея Келина. В посольстве США в Москве назвали решение суда «попыткой заглушить инакомыслие в стране и демонстративно показать, что случается с людьми, которые отважились не согласиться с политикой российского правительства».

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал приговор Кара-Мурзе «несправедливым и суровым». Он объявил, что власти страны запрещают въезд в Латвию десяти россиянам, связанным с делом оппозиционера.