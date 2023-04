Новозеландское радио потребовало снять метку о связи с властями в Twitter

Фото: radionz / Twitter

Новозеландское радио Radio New Zeland (RNZ) пригрозило уйти из Twitter, если соцсеть не уберет маркировку аккаунта вещательной компании о финансировании государством. RNZ приводит на своей странице в сети микроблогов заявление главы отдела контента Меган Уилан.

Она отметила, что редакционная независимость радио закреплена в законодательстве, а также в уставе компании. Twitter маркирует подобным образом СМИ, если считает, что оно «может иметь различную степень участия правительства в редакционном содержании». К RNZ это не относится, подчеркнула Уилан.

«Наша редакционная независимость не только защищена законом, мы ее энергично охраняем. В течение следующих нескольких дней мы будем рассматривать наши варианты. В том числе посоветоваться с Twitter, чтобы удалить или изменить ярлык, или, как это сделали другие общественные СМИ по всему миру, покинуть платформу», — говорится в заявлении.

Согласно сайту радиокомпании, ее подразделения финансируются в основном из государственного бюджета: сети RNZ National и RNZ Concert — специальным автономным госорганом New Zealand On Air, а зарубежная волна RNZ Pacific — министерством культуры и наследия страны. Также у радиокомпании есть волна AM network, которая транслирует парламентские слушания.

Согласно годовому отчету компании (июнь 2021 г. — июнь 2022 г.), более 90% средств ($48 509 из $49 612) RNZ получила за счет государственного финансирования и сборов.

Ранее аналогичные метки получили Национальное общественное радио США (NPR) и Британская национальная вещательная компания (Би-би-си). Они также требовали убрать маркировку. Поскольку метка осталась, NPR объявила о прекращении публикаций в Twitter.

Twitter не рекомендует пользователям и не продвигает учетные записи с маркировкой «государственные СМИ» и их публикации.